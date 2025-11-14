歌手の華原朋美（51）が13日、Xを更新。イメチェンした最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】“痩せた”と話題の華原朋美（複数カット＆動画あり）これまでXで、自身の30周年記念コンサート終演後に出待ちしていたファンへあいさつをする様子や、スタッフとの打ち上げの様子をアップしていた華原。「朋ちゃん痩せた」「久々に見たら別人なっててびっくりや！」などの反響が寄せられ、話題になっていた。華原朋美、