1999年に名古屋市で主婦＝当時（32）＝を殺害した疑いで逮捕された女（69）が、主婦の夫（69）について「子育てなどに関する考え方が嫌いだった」との趣旨の供述をしていることが14日、捜査関係者への取材で分かった。