米大リーグのＭＶＰが１３日（日本時間１４日）、発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手が満票で３年連続４度目の受賞を決めた。ＭＬＢネットワークの中継では真美子夫人、デコピンと一緒に中継に登場。アナウンスされると、大谷は隣にいたデコピンとキスをかわし、関係者とハグ。「非常に光栄です。ソト選手、シュワバー選手も素晴らしい選手だったので。競い合えたのがよかった」とたたえ、「ワールドシリーズに勝