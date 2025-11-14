俳優の小谷嘉一（43）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。海外進出に向けて渡米することを報告した。小谷は、「このたび、僕は新しい挑戦のためにアメリカへ向かうことにしました」と報告し、「ずっと追いかけてきた表現の幅を、さらに広げるため。俳優として、そして創り手として、もう一度自分を磨き直すためです。別れの挨拶ではありません。この挑戦は、未来の作品をもっと良くするための大きな一歩にすぎません」と説明。