現地時間13日（日本時間14日）、MLB機構が全米野球記者協会の会員による記者投票で決まる2025年シーズンのMVPを発表。ナショナル・リーグは、大谷翔平（ドジャース）が選出された。大谷は2年ぶりに“二刀流”としてプレーした今季、野手では158試合に出場して、OPSはリーグトップの1.014、リーグ2位の55本塁打、リーグ6位の102打点をマーク。投げては、14試合・47回を投げ、1勝1敗、62奪三振、防御率2.87、WHIP1.04だった。3