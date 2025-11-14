投資名目で「上場前に暗号資産を交付するので出資してほしい」などと嘘を言い、現金210万円を騙し取ったとして、名古屋市の男女2人が逮捕されました。 2人は暗号資産に関するセミナーを開いて投資する人を募っていたといい、出資者は約120人、出資総額は1億3000万円あまりにものぼるとみられています。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、いずれも名古屋市昭和区の、会社役員・近藤正和容疑者(64)と、会社員・近藤雪美容疑者(42