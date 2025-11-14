高市総理は14日、参議院・予算委員会に出席し、厳しい冬の時期の電気・ガス料金の支援について、「これまでよりもちょっと金額を上げて支援をおこなう方針だ」と話しました。また、片山財務大臣は、灯油やLPガスの支援についても検討する考えを示しました。立憲民主党古賀之士 参院議員「電気料金ガス料金、この厳冬期を見据えてですね、電気ガスの負担の軽減、これどのようなスキームなのか現時点での最新情報を教えていた