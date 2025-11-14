高市早苗首相は14日の参院予算委員会で、物価高対策として2025年度補正予算案に電気・ガス料金の補助を盛り込む方針を重ねて表明した。「寒さの厳しい冬の間、これまでよりもちょっと金額を上げて支援する方針だ」と述べた。