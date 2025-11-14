アマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏が率いる宇宙企業ブルーオリジンは13日、大型ロケット「ニューグレン」の打ち上げに成功し、搭載された無人探査機は火星へ向け旅をはじめました。アマゾン創業者ベゾス氏が率いるブルーオリジンは13日、NASA＝アメリカ航空宇宙局の無人探査機を搭載した大型ロケット「ニューグレン」の打ち上げに成功しました。「ニューグレン」は回収・再利用型で、切り離されたロケット第1段目のブースターは海上