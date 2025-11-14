寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が11月14日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、インフルエンザについて意見を交わした。 寺島アナ「東京都はインフルエンザの流行警報を出しました。3～9日に定点医療機関から報告があった患者数が警報基準を超えたためで、11月ま