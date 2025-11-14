韓国政府通貨安定のための措置を準備、あらゆる手段を積極的に活用 韓国政府は通貨安定のための措置を準備すると発表した。ウォン安定着の恐れがある、為替相場の安定化に向けあらゆる手段を積極的に活用する。 韓国政府の報告を受け、韓国ウォンが対ドルで上昇に転じている。 韓国ウォンは対ドルで今年4月以来の安値をつけている。