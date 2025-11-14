ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（40＝アルナスル）が来年のW杯北中米大会で、少なくとも1次リーグ初戦が出場停止となる可能性が出てきた。ロナウドは13日（日本時間14日）に行われた欧州予選アイルランド戦で、後半16分に相手選手にひじ打ち。最初はイエローカードが提示されたが、VAR検証の結果、レッドカードに変更された。ロナウドがポルトガル代表で一発退場となったのは通算226試合目で初めて。敵地のアイ