メジャーリーグ機構は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会所属の記者投票による公式の年間最優秀選手（MVP）を発表。ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手が、2021年と23年、24年に続く3年連続4度目の受賞を果たした。大谷は投票者30名全ての1位票を獲得、自身の最多記録を更新する4度目の「満票受賞」となった。 ■連続受賞はドジャースで球団史上初 メジャー8年目の大谷は、レギュラ