「ミキオサカベ（MIKIOSAKABE）」が、押井守と天野喜孝によるアニメ「天使のたまご」とのコラボレーションコレクション「天使のたまご × MIKIOSAKABE」を発売する。11月21日12時から12月15日12時までの期間限定でオンライン受注を受け付けほか、11月22日から23日の二日間に渡ってGallery Η TOKYOで受注会を開催する。発送は2026年4月中を予定。 【画像をもっと見る】 コラボコレクションは「天使のたまご」の4Kリマスター版