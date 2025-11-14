【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）が１３日（日本時間１４日）、ナショナル・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた。アメリカン・リーグのエンゼルスでプレーした２０２１、２３年、ドジャースに移籍した昨年に続く受賞。３年連続４度目はいずれも、４年連続を含む過去最多７度のＭＶＰに輝いたバリー・ボンズ（ジャイアンツなど）に次いで、歴代単独２位となった。過去３回と同様、投票