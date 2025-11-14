ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出された。発表したMLBネットワークの番組にはオンラインで私服姿で真美子夫人、愛犬のデコピンとともに出演した。エンゼルス時代を含めて、２３年から３年連続４度目の受賞。３年連続受賞は２００１〜０４年に４年連続で受賞したバリー・ボンズ（ジャイアンツ）