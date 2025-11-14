【経済ニュースの核心】トランプ流「ビジネス優先」の宴でのおかしな席次に日本企業から苦笑？世界有数の金融機関ゴールドマン・サックスの最新の研究報告によると、今後数年にわたり、中国の物品輸出量はハイテク製造業の競争力向上などで毎年5〜6％増加。中国は大きな世界市場シェアを獲得するだろうと予想した。中国の李強首相は11月5日、中国国際輸入博覧会の開会式で演説し、同国の経済規模が2030年までに170兆元（約24兆