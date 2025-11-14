北朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相は、主要7カ国（G7）外相が北朝鮮の完全な非核化原則を再確認する共同声明を出したことについて、「最も強力な修辞的表現を利用して断固と糾弾し、排撃する」と明らかにした。朝鮮中央通信は14日、崔外相が「G7は朝鮮民主主義人民共和国の主権的選択に逆らう権利がない」という題名の談話でこのように主張したと報じた。談話は住民が読む労働党機関紙「労働新聞」にも掲載された。崔外相は「わ