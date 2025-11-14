BioLabs Global, Inc.は11月11日、三井不動産、ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパンの支援のもと、東京・新木場の三井リンクラボ新木場2に「BioLabs Tokyo」を開設することを発表した。開設は2026年の春以降を予定。BioLabs コミュニケーションラウンジイメージ(写真は米国拠点)BioLabsは、ライフサイエンス分野に特化した世界有数のスタートアップ・インキュベーション企業。米国マサチューセッツ州に本