米大リーグ、ドジャースの大谷翔平【ロサンゼルス共同】米大リーグで投打「二刀流」として今季活躍したドジャースの大谷翔平（31）が13日、ナショナル・リーグの最優秀選手（MVP）に選出された。エンゼルス時代と合わせて3年連続の受賞。通算4度目の選出は、バリー・ボンズの7度に次いでメジャー歴代単独2位となった。過去3度の受賞に続いて投票者全員から1位票を獲得する満票だった。大谷は「非常に光栄。最後の締めくくりと