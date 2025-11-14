日産自動車のイバン・エスピノーサ社長が１３日、読売新聞のインタビューに応じ、２０２７年度以降の長期戦略をまとめた経営計画を今年度中に策定すると明らかにした。日産は昨年３月に２４〜２６年度の経営計画を公表したが、業績悪化で実質的に取り下げ、社内外からリストラ後の成長戦略を求められていた。エスピノーサ氏は経営計画について「集中討議している。年度内に発表したい」と述べた。従来は３年単位の計画が多かっ