三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITYは11月15日、「エキスポ文化祭2025 in ららぽーとEXPOCITY」を開催する。エキスポ文化祭「エキスポ文化祭」期間中は、自治体・スポーツ団体・大学・企業などによるステージパフォーマンスや各種ブース出展・ワークショップなどを開催。年代問わず楽しめる文化祭で、3度目の開催であった去年は、1日で約8,500人が来場した。2024年開催時の様子今回は特別企画として、大阪・関西万博の会場