2025年3月に解散し、半年後の9月に電撃再結成をして話題になったお笑いコンビのパンプキンポテトフライ。ボケ担当の山名大貴さん（現・カムバック）は解散から再結成までの間、完全に芸人を引退し、歌舞伎町の人気ホストクラブ「TOP DANDY」の従業員として働いていた。安定を求めて裏方として働き始めたものの、芸人としての日々は心の奥底に残り続けていたという。山名さんが芸人再挑戦へと至るまでの試行錯誤と葛藤を振り返る。