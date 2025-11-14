毎日ちゃんと歯磨きしているから大丈夫--そう思っていませんか？ 実は、歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れ、つまりお口の中の汚れのおよそ40%を取りきれず、残ってしまうといわれています。歯科の現場において、「フロスや歯間ブラシを使っている人」と「使っていない人」の口内では、10年後に明確な差が出ているのが事実です。今回は歯科医が、“フロス・歯間ブラシをしない人が後悔する理由”と“正しい使い方”を紹介します。◆