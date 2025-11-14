11月12日放送のテレビ東京系『あちこちオードリー』に、元日向坂46の佐々木久美が出演。グループ卒業後の仕事に対する心境の変化を明かした。【関連】日向坂46卒業の佐々木久美、“ラストブログ”で明かした想いに「最高のキャプテン」「幸せになってね！」の声番組内で、MCの若林正恭（オードリー）から、グループ卒業後の仕事の変化について聞かれた佐々木は、「グループの仕事がごっそりなくなったっていう感じで」と切り出した