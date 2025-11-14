アセットフロンティアは、ハラル対応レストラン「帆のる ぷれみあ Air HANEDA」を11月10日にオープンした。「帆のる（Honolu）」は、国内最大手のハラル対応レストランブランド。スパイシー唐揚げラーメン、和牛ラーメン、和牛カツカレー、和牛サーロインステーキなどのハラルメニューのほか、ヴィーガンカツカレーとヴィーガンお子様ランチといったヴィーガン対応メニューも用意している。場所は第3ターミナル4階一般エリア 江戸