ドジャースはイグレシアス獲得に動くのか(C)Getty Imagesドジャースがリリーフ補強で、ブレーブスからFAとなっているライセル・イグレシアスの獲得を目指すのではないかという米報道があった。【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェック全米記者協会に所属のフランシス・ロメロ記者が自身のXで「ドジャースは、ライセル・イグレシアスと契約することに関心を持つ球団の一つだ」と投稿している。ド