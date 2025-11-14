アイ・エヌ・ジーは、高校生向けトレンド調査「渋谷トレンドリサーチ 2025年秋号」を発表しました。調査は2025年9月3〜10日にかけて、全国の高校生男女200人を対象にWEBアンケート形式で実施されたものです。本記事では、Z世代の高校生たちが「今一番好き」と答えた女優ランキングをご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：橋本環奈2位は、橋本環奈さんがランクイン。10代の頃よりアイドルとして活躍し、俳優に転