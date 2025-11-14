11月9日、「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者が、名誉毀損の疑いで兵庫県警に逮捕された。元関西テレビ記者で、神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「NHKをはじめとするマスメディアは、『なぜ立花孝志が求められたのか』を理解していないし、理解しようとすらしていないのではないか」という――。写真提供＝共同通信社送検のため兵庫県警本部を出る「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者＝10日午前9時42分 - 写真提