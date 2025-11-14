クマ被害対策等に関する関係閣僚会議で発言する木原官房長官（左から2人目）＝14日午前、首相官邸クマによる人身被害が深刻化する中、政府は14日、関係閣僚会議を開き、「クマ被害対策施策パッケージ」を改定した。狩猟免許を持つ人を公務員として任用する「ガバメントハンター」の確保や、出没防止に向けた費用支援策などを緊急、短期、中期の3段階に分けて進める。環境省によると、2025年度の犠牲者数は13人と過去最多に上っ