LE SSERAFIMの宮脇咲良が、秋ムード漂う近況ショットを公開した。【写真】宮脇咲良、衝撃の“マイナス10歳肌”宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、グレーのパーカーにカーキのブルゾンを羽織り、アイボリーのスカートを合わせたカジュアルな秋コーデに身を包んだ宮脇の姿が収められている。口をすぼめたキュートな表情からあふれる自然体の魅力がファンの心を掴んだ。（写真＝