カナダ南東部のオンタリオ州で、男が路線バスを乗っ取って10人ほどの乗客を乗せたまま市内を走行する事件があった/Vaughn Ridley/Getty Imagesアトランタ（CNN）カナダ南東部のオンタリオ州で、男が路線バスを乗っ取って10人ほどの乗客を乗せたまま市内を走行する事件があった。警察によると、男は連節バスを運転して路線に従って市内を走行。期限切れのパスを使おうとした乗客は乗車させない慎重ぶりで、車体には傷ひとつ残さなか