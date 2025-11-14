御厨邦雄・世界税関機構（WCO)前事務総局長。任期中、180を超える加盟国の大半を訪ね、著書『世界税関紀行』（日本関税協会）にまとめた=2025年9月7日、東京都新宿区、吉岡桂子撮影 「国境を越えて移動するすべてのモノの動きを監督する税関は、国境における国家主権の象徴でもあります」。こう話すのは、世界税関機構（WCO・本部ブリュッセル）事務総局長を2023年まで、15年にわたって務めた御厨邦雄さん（71）だ。御