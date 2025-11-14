ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、ＭＶＰ発表が行われるＭＬＢネットワークの番組にオンライン出演した。最終候補に残っているシュワバー（フィリーズ）、ソト（メッツ）とともにオンラインで出演した大谷。ＭＶＰ発表前に今季最も苦労した点を問われると「（シーズン）最初の方は（昨年１１月に手術を受けた）左肩が回りづらいなというのが一番不安を抱えていた。徐々にシーズンが進むにつれて、