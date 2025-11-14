女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年10月10日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝秋といえばさつまいもがおいしい季節。さつまいもといえば、オナラが出やすくなる食べものといわれていますよね。今回は、そんなさつまいもに関する恥ずかしいエピソードについて好美さん(仮名・32歳・会社員)が語ってくれました。◆絶対にオ