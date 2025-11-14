従来より37万円お求めやすく！ MINIクーパーCセレクト｜MINI Cooper C Select このたび登場した「Cセレクト」は、ドライビング・アシスタントやパーキング・アシスタント等の運転支援や駐車支援システム、音声アシスタント、スマートフォン・インテグレーション、AR機能付きMINIナビゲーション・システム、MINI Connected、ワイヤレス・チャージング等の便利機能を標準装備するなど