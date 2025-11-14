日経平均株価はアメリカ市場で株価が大幅安となった流れを受け、一時、1000円以上値下がりしています。【映像】日経平均、一時1000円超値下がり13日のアメリカ市場では、FRB（＝連邦準備制度理事会）が12月の会合で利下げするとの観測が後退したことなどにより、主要な株価指数がそろって下落しました。特にハイテク株を中心に構成されるナスダック総合指数は、下落幅が大きくなりました。これを受けて14日の東京株式市場で