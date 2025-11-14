岡山市によりますと、岡山駅前広場への路面電車乗り入れに伴い実施している駅前交差点舗装工事について、11月24日～12月23日までの内11日程度、夜間に全面通行止めを行うということです。 【図解】岡山駅前交差点「夜間全面通行止め」になる期間・箇所は？ 岡山駅前交差点「夜間全面通行止め」期間と箇所は？ （規制期間）2025年11月24日（月）～12月1日（月）まで（6日程度）2025年12月15日（月）～12月