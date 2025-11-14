＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン初日◇13日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞ポイントランキングトップ100に滑り込み、Qシリーズ（米予選会）の回避を目指す渋野日向子は、初日を1バーディ・2ボギーの「71」で回った。1オーバーは予選通過圏内（65位タイ）からの滑り出しとなる54位タイ。「ゼロには戻したかった」と悔しがるなか、平均スコア「70.713」というコースでなんとか踏ん張った。【