＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン初日◇13日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞米女子ツアーはアジアツアーが終わり、再び米本土に戻った。日本勢12人が出場する今大会の初日、西郷真央が6バーディ・3ボギーの「67」をマークし、首位と3打差の4位タイと好発進を決めた。【現地写真】渋野と回るトランプ米大統領の孫娘を発見！2週前の「メインバク選手権」で今季2勝目を挙げた山下美夢有は1アン