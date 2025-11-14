１４日午前７時すぎ、ＪＲ西日本によりますと、広島県廿日市市塩屋にある山陽本線・大野浦駅付近で列車が人と接触したということです。 この影響で、五日市駅ー岩国駅間で運転を見合わせています。 また、五日市駅ー糸崎駅では一部列車に運休・運転の遅れが出ています。 ＪＲ西日本によりますと、運転再開は午前９時半以降の見込みということです。 ＊午前８時４０分時点の情報です。