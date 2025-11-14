ポプラ社は、幕末の志士・坂本龍馬に焦点を当てた『坂本龍馬エピソード・ゼロ』を刊行。本作は、明治時代に坂崎紫瀾によって書かれた日本初の「龍馬伝」、『汗血千里駒』を原作とし、龍馬の誕生日であり命日でもある11月15日にあわせて発売する。【あらすじ】土佐藩の下級武士として生まれた坂本龍馬は、剣術修行のため江戸へ向かい、黒船来航によって揺れる時代の空気を肌で感じる。やがて「戦いではなく話し合いで国を変える」こ