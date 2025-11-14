小説投稿サイト「野いちご」「Berry's Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版は、「noicomi COMICS」の新刊を2025年11月14日(金)に発売する。■『お嬢の愛は俺のもの 1巻』作画：小森りんご／原作：Neno価格：759円(本体690円＋税10％)【あらすじ】「あんまり隙があると、俺がお嬢を食いますよ」鷹樹組組長──いわゆる“ヤクザ”の長を祖父に持つ茉白(ましろ)は、縁が切れているとはいえ、その事情のせいでいつもひとりぼっち