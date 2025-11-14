歌手でタレント・あのが11日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』での“快挙”を振り返った。あの○「食べれるものだけ頼みました」「本当に夢のような一日」6日に放送された人気企画「ゴチになります in 東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」では、あのがVIPチャレンジャーとして参戦。途中、「割り勘にしましょう〜