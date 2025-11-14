三井アウトレットパーク 滋賀竜王は11月14日から、開業15周年を迎えたことを記念して「15周年祭 第2弾」を開始する。15周年祭 第2弾11月14日〜30日は、150店舗が「BLACK FRIDAY」を開催。15周年を記念し「15」にちなんだおトクな企画を実施する特典を用意する。BLACK FRIDAY11月15日〜16日、11月22日〜24日、11月28日〜30日の計8日間は、100円(税別)につき最大15ポイントが付与される三井ショッピングパークポイント ポイントアッ