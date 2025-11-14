米国ドナルド・トランプ大統領は9日、トランプ関税措置の収入を財源に、高所得者以外の国民に１人2000ドル（約30万円）を配布する考えをSNSに投稿した。しかしトランプ関税を巡ってはその合憲性を最高裁で争っている。トランプ関税がもし最高裁により「違憲」と判断された場合に、世界、そして日本の市場がどうなるのか。国際的投資家の木戸次郎氏はドル円相場が「逆回転」を起こす可能性を示唆する。そして「経済的大惨事」に広