英首相と財務相が所得税率引き上げの計画を断念、ポンド円一時急落 英国のスターマー首相とリーブス財務相が26日の予算発表を前に所得税率引き上げの計画を断念したとFTが報じている。同報道を受けポンドが下落、ポンド円は203.80円台から203.13円まで一時急落した。