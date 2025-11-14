火事があった住宅 13日夜、大分県豊後大野市で、 住宅などあわせて3棟が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 この家には「80代の母親と50代の息子が住んでいる」という情報があるということですが、現在2人とは連絡が取れていないということです。 火事があったのは豊後大野市犬飼町黒松の住宅です。 警察と消防によりますと、13日午後11時前、「建物が燃えている」と近くの住人から119番通報があ