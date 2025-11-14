１４日の東京株式市場は、前日の米株安などを受けて売りが先行し、日経平均株価（２２５種）の午前の終値は、前日終値より８４７円２９銭安の５万４３４円５４銭だった。下げ幅は一時、１０００円を超えた。前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官の発言から利下げ観測が後退し、株価上昇を先導してきたハイテク株を中心に売りが広がった。東京市場でも人工知能（ＡＩ）や半導体関連株を中心に利益を確定させ