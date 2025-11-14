米宇宙企業ブルーオリジンが打ち上げた大型ロケット「ニューグレン」＝13日、米フロリダ州ケープカナベラル（ロイター＝共同）【ワシントン共同】アマゾン・コム創業者ジェフ・ベゾス氏の米宇宙企業ブルーオリジンは13日、大型ロケット「ニューグレン」を南部フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げた。1月以来2回目で、火星探査機2機を搭載。打ち上げ後に分離した1段目のブースターを再使用するため、海上の回収船